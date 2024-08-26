На продажу выставили необычное авто Николаса Кейджа 26.08.2024, 10:01

Спорткар для всей семьи.

В США на продажу выставили универсал Cadillac CTS-V Wagon 2013 года. Спортивное авто принадлежало звездному голливудскому актеру Николасу Кейджу, пишет «Фокус».

Николас Кейдж является известным коллекционером спортивных и эксклюзивных авто. В разное время он владел Aston Martin Джеймса Бонда, Lamborghini Miura SVJ последнего шаха Ирана и мощным Plymouth Barracuda 1970 года с 425-сильным V8 Hemi, а также несколькими Ferrari и Bugatti.

Неудивительно, что и повседневное авто актер выбрал довольно необычное и мощное. Спортивный универсал Cadillac CTS-V Wagon оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 от Chevrolet Corvette на 556 л. с. и 747 Н∙м. Стоит отметить, что таких авто изготовили всего 1767.

Николас Кейдж приобрел версию модели с 6-ступенчатой механической КПП. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить 308 км/ч. Вместе с тем, универсал остается практичным и имеет вместительный 412-литровый багажник.

Актер выбрал Cadillac CTS-V Wagon в богатой комплектации — с люком, кожаными креслами Recaro и 19-дюймовыми дисками. Авто Николаса Кейджа проехало 48 тыс. км за 11 лет и хорошо сохранилось.

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