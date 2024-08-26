Из Украины сбежал пророссийский депутат 10 26.08.2024, 10:22

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Против него возбуждено уголовное дело.

Пророссийский народный депутат Украины Артем Дмитрук, которого заподозрили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, незаконно уехал из страны. Об этом сообщает украинская редакция «Радио Свобода». Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения им границы. При этом имя депутата в сообщении ведомства не указывают.

В Одессе работает следственно-оперативная группа, которая выясняет, каким образом Дмитрук пересек границу, и кто ему в этом помогал. Уже прошли обыски у гражданских лиц и сотрудников государственной пограничной службы, говорится в сообщении ГБР. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.

Вечером 25 августа офис генпрокурора Украины сообщил, что народному депутату объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса. СМИ сообщают, что речь идет о Артеме Дмитруке.

В частности, ему вменяют нападение в составе группы лиц на сотрудника правоохранительных органов и военного, попытку похищения огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганство. Как утверждается, речь идет о двух разных эпизодах. По версии следствия, находясь в Одессе, Дмитрук с группой лиц напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался похитить его оружие. В другой раз, будучи в Киеве, нардеп во время спора с военным несколько раз ударил его.

Сам Дмитрук считает, что обвинения – «абсолютно выдуманная история».

На днях Дмитрук заявлял, что ему готовят подозрение. Тогда народный депутат назвал это политическим преследованием и увязал это с тем, что он якобы выступает против запрета Русской православной церкви в Украине.

Дмитрук известен многочисленными скандалами, в частности, в январе 2022 года он устроил драку в Одесском городском совете, чтобы пройти в зал заседаний. Дмитрук осудил ВСУ за бои в Курской области и поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата.

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