закрыть
26 августа 2024, понедельник, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Этот трек поймут только белорусы»

3
  • 26.08.2024, 10:35
  • 3,110
«Этот трек поймут только белорусы»

Диджей превратил всем известную мелодию в техно.

Запись из техно-рейва в ночном клубе Modul Art Platform, который находится у здания по Октябрьской улице, 16, выложили в тиктоке. Знакомую всем белорусам инструментальную мелодию из прогноза погоды на ТВ молодой диджей Даня превратил в трек, качающий толпу.

Трек вызвал всеобщее восхищение: «Наш белорусский вайб!»

@denskek Кто шарит тот поймет track: NPD-belorusski utrennik Ссылка на трек в шапке профиля @danya_npd ♬ оригинальный звук - denskek

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов