«Этот трек поймут только белорусы» 3 26.08.2024, 10:35

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Диджей превратил всем известную мелодию в техно.

Запись из техно-рейва в ночном клубе Modul Art Platform, который находится у здания по Октябрьской улице, 16, выложили в тиктоке. Знакомую всем белорусам инструментальную мелодию из прогноза погоды на ТВ молодой диджей Даня превратил в трек, качающий толпу.

Трек вызвал всеобщее восхищение: «Наш белорусский вайб!»

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