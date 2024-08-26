«Этот трек поймут только белорусы»3
- 26.08.2024, 10:35
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Диджей превратил всем известную мелодию в техно.
Запись из техно-рейва в ночном клубе Modul Art Platform, который находится у здания по Октябрьской улице, 16, выложили в тиктоке. Знакомую всем белорусам инструментальную мелодию из прогноза погоды на ТВ молодой диджей Даня превратил в трек, качающий толпу.
Трек вызвал всеобщее восхищение: «Наш белорусский вайб!»
@denskek Кто шарит тот поймет track: NPD-belorusski utrennik Ссылка на трек в шапке профиля @danya_npd ♬ оригинальный звук - denskek