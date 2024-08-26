В Беларусь залетели сразу три «шахеда»6
- 26.08.2024, 10:37
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Все они появились в нашей стране ночью.
Россия в очередной раз проводит масштабную воздушную атаку против Украины.
По данным eRadarrua, за минувшую ночь дроны-камикадзе типа «шахед» трижды заходили на территорию Беларуси.
Сообщается, что это происходило около 03:26, 03:33 и 04:14. Они появились в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.
Отметим, 16 июля в белорусском небе появились минимум два российских дрона-камикадзе «шахед», причем один из них долетел аж до Могилева, и как сообщил мониторинговый проект «Беларускі Гаюн», разбился в 55 км от Бобруйска.