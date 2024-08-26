«Потратили больше 2000 рублей» 3 26.08.2024, 10:55

Как родители школьников готовятся к 1 сентября.

Собрать ребенка в школу — та еще задача, особенно когда до 1 сентября остались считаные дни и все приходится делать в последний момент. И тут, конечно, важно не только закупить все необходимое по чек-листу, но и сохранить ментальное здоровье участников процесса. В общем, постараться обойтись без драмы, даже если вы в сотый раз услышали «Эта юбка опять не та» или «Надоело мерить третью пару кроссовок». Как подготовиться к 1 сентября без лишних нервов и при этом ощутимо сократить статью расходов (особенно когда в семье четыре школьника!) — в материале onliner.by.

«Оба ребенка учатся в гимназии, где ввели единую форму»

У Василия и Стефании (имена изменены) сын идет в пятый класс, дочь — во второй. Минская гимназия №33, в которой учатся их дети, еще в прошлом году предложила ученикам носить школьную форму, хотя в пилотном проекте она не числится.

— Дети уже целый год носили единую форму, причем вещи нужно было покупать только определенного белорусского производителя — Panda. Все было организовано так: представители бренда сами приезжали в гимназию с образцами одежды, предлагали родителям заказать понравившиеся модели, помечали размеры и артикулы. Но по факту, когда подошло время, нам привезли много одежды, и те, кто успел свой размер выхватить, тот выхватил. Остальным же пришлось ехать по магазинам и докупать недостающие вещи, поскольку фирменного магазина PandaKids на тот момент еще не было.

В этом учебном году требования гимназии к одежде, по словам Василия и Стефании, остались прежними: школьная форма, которую отшивает Panda. Их слова подтверждаются скриншотами рассылки из родительского чата.

— В начале августа мы поехали в магазин PandaKids, расположенный в «Первом национальном торговом доме», и купили там форму для дочки. По качеству, фасону ничего не скажу, одежда удобная, — говорит отец девочки. — Единственное, цены далеко не демократичные: пиджак для дочки стоил 178 рублей, брюки — больше 110, юбка — около 100, жилетка — 130. Плюс пара обуви в «Котофее» по цене где-то в районе 100 рублей. В общей сложности мы отдали за все чуть больше 600 рублей. Хорошо, что рюкзак Grizzly, купленный в прошлом году, еще сгодится и в этом.

Немного сэкономить, признаются родители, получилось на гардеробе сына: мальчик растет медленнее, и ему пока еще подходит прошлогодний комплект из пиджака, жилетки, брюк и двух сорочек. Но, скорее всего, в течение года придется все же что-то докупить.

— К слову, к сорочкам особых требований по производителю не было, и мы покупали бренды «попроще»: Next и Mothercare. Там одежда дешевле, и если была бы возможность покупать всю форму там, то мы бы так и сделали. Кроме всего прочего, купили детям еще четыре шеврона по 5 рублей, их нужно было заказывать в самой гимназии.

На четверых школьников потратили больше 2 тыс. рублей

Артем и Мария живут в пригороде Минска и воспитывают четверых детей — все они школьники. Старшая дочь пары перешла в седьмой класс, двое сыновей-близнецов учатся в четвертом, а самый младший ребенок собирается в первый. По словам Марии, в двух школах, куда ходят дети, приблизительно одинаковые требования к внешнему виду учеников: деловой стиль, небольшое отличие есть лишь в цветовой гамме одежды.

Бо́льшую часть детского гардероба Мария покупает на барахолках, отдавая предпочтение абсолютно новым вещам (или с минимальными следами носки). Такой шопинг позволяет не ехать в магазин с активными и шумными детьми, объясняет свой выбор мама. За счет стандартного телосложения мальчиков с размерами она почти никогда не ошибается, тем более что в объявлениях люди охотно указывают все параметры.

Мария убеждена, что барахолки — это возможность приобрести качественные и чудесные вещи по очень хорошей цене.

— Паколькі дачка ўжо адносна дарослая і ёй цяжка дагадзіць, школьную форму і канцтавары мы выбіраем разам. На новы

навучальны год былі набыты наступныя рэчы:

Белыя кашулі— 3 штукі (Reserved, Zarina і H&M), кошт кожнай — прыкладна 50 рублёў.

Штаны Zarina — 26 рублёў па зніжцы, штаны з онлайн-крамы — 46 рублёў.

Красоўкі для школы — 60 рублёў (красоўкі чорна-белага колеру, і ў школе адносна спакойна ставяцца да гэтага абутка, калі ён выглядае не зусім спартыўна).

Для спорта — кофта House за 50 рублёў, шорты за 30, дзве майкі па 30—40, красоўкі за 70.

Прыблізныя расходы на адзенне і абутак склалі 500 рублёў.

С мальчиками Марии проще, потому что они не предъявляют особых требований к одежде (главное, чтобы было удобно и красиво). Все вещи мама покупает им сама.

— Спіс для старэйшых хлопцаў выглядае так:

Белыя і блакітныя кашулі — прыкладна па 15—20 рублёў (па 3—4 штукі кожнаму, будзем лічыць, 100 рублёў).

Штаны — па 20—25 рублёў (па 4 пары на кожнага — няхай будзе 170 рублёў).

Цёмна-блакітныя пінжакі — па 40 рублёў (80 рублёў на дваіх).

Жылеты — па 15—20 рублёў (4 штукі на дваіх — 70 рублёў).

Абутак (чорныя туфлі) — па 60 рублёў за пару (120 рублёў).

Для занятий физкультурой мальчикам купили две кофты, двое штанов, четыре майки и две пары кроссовок. За все это, по словам Марии, вышло порядка 170 рублей. Общая же сумма расходов на одежду и обувь для близнецов составила 800 рублей.

Что касается самого младшего школьника в семье, то расходы на вещи для него несколько ниже, поскольку часть одежды ему перепадает от старших братьев, а туфли, например, еще подходят прошлогодние. Вот что ему уже купили из обновок:

Сорочки (белая и голубая) — 4 штуки по 15 рублей.

Штаны — 3 пары по 20 рублей.

Пиджаки — 2 штуки по 25 рублей.

Спортивная форма в виде кофты, штанов, двух маек и шорт — 70 рублей, кроссовки — 40.

Итого за все — 280 рублей.

— Што датычыцца канцтавараў, то частку з іх я набывала онлайн (зноў-такі эканомія маіх нерваў і часу), а частку — у буйных крамах накшталт «Гіппа» і ProStore. Дакладную суму падлічыць цяжка, бо рэчаў шмат, ды і нешта засталося з таго школьнага года, але думаю, што на кожнага прыблізная сума атрымліваецца мінімум рублёў 150 — значыць, рублёў 600 на ўсіх. І тут трэба дадаць, што, напрыклад, заплечнікі ў гэтым годзе мы не набывалі, бо пакуль усе карыстаюцца старымі, таму сэканомілі прыкладна 450—500 рублёў!

Всего на подготовку детей к школе Артем и Мария уже потратили 2180 рублей. Цифра не окончательная, что-то, как обычно, нужно будет докупать в течение года.

Напомним, что ежегодно часть денег, потраченных многодетными родителями на подготовку детей к новому учебному году, возмещает государство в виде единовременной материальной помощи — 30% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас это порядка 130 рублей на одного ребенка. Пока готовился материал, семья Артема и Марии получила единовременную помощь к школе: на четверых детей-школьников вышло 519 рублей.

«Не спешу с покупками и даю детям право самим выбирать то, что им нравится»

У известного детского и семейного психолога Ольги Пекун четверо детей. Поскольку старший сын уже окончил университет, а младшая дочка еще совсем маленькая, готовить к школе ей нужно только двух средних дочерей — девочки перешли в одиннадцатый и четвертый классы. Весь процесс подготовки, по словам Ольги, проходит с интересом, и дети в него полностью вовлечены. Эта вовлеченность, по ее мнению, помогает девочкам формировать интерес к учебе и собственной истории.

— Здесь, правда, нужна ремарка: школа должна быть про интерес, а интерес — это всегда личное состояние, которое складывается из мелочей. Подготовка одежды, закупка канцелярии к школьному сезону — это как прелюдия перед большим учебным процессом, в котором обязательно должны участвовать дети.

Чтобы подготовка к школе действительно прошла легко, Ольга придерживается определенных принципов:

— Уже несколько лет соблюдаю одно правило: не спешить. Я не тороплюсь покупать детям канцтовары и одежду, ведь за пару дней до 1 сентября уже начинаются скидки на школьную форму. А еще мы придерживаемся принципа «Ничего лишнего», поэтому девочки-школьницы сами составляют списки необходимого. В некоторых моментах я предоставляю им полную свободу выбора: как правило, им нравится выбирать канцтовары онлайн, и я назначаю им, например, сумму, которую готова потратить (в этом году каждой выделено по 50 рублей).

А для них это свой определенный кайф — тратить и выбирать. В итоге они накупили себе той канцелярии, которой хотели.

С выбором одежды и обуви, говорит Ольга, подход такой: до начала учебного года покупается все необходимое в первую неделю. Спортивная одежда, повседневная школьная одежда, обувь — все это докупается постепенно, без ажиотажа и чаще всего уже на скидках. Вот что вошло в базовый набор вещей для девочки-четвероклассницы на первое время:

Сарафан и блузка — 130 рублей.

Брюки и рубашка — 100 рублей.

Туфли и колготы — 70 рублей.

Для старшей дочки минимальный набор такой:

Брюки и белая рубашка — 110 рублей.

Пиджак, жилет, юбка — 200 рублей.

Туфли — 90 рублей.

Из традиционных покупок — новый рюкзак, даже если прошлогодний хорошо сохранился. Правда, в этом году старшая дочь Ольги остановила свой выбор на сумочке. Покупки были сделаны в Польше, точных цен родители не запомнили.

«Делаю все в последний момент и не заморачиваюсь»

Несмотря на то что до начала учебного года осталось совсем мало времени, Валерия, мама пятиклассницы, пока даже не выбиралась в магазины. Ее дочь учится в обычной средней школе, где из обязательных элементов одежды — только жилетка. В остальном ученики просто должны придерживаться делового стиля в синем цвете.

— Я вообще не замороченная мама в плане подготовки к школе и делаю все в последний момент, причем без драмы. Во-первых, всегда сначала пересматриваю, что осталось с прошлого года: что морально устарело, выбрасываю, остальное докупаю. Мне повезло, что у меня очень компактно растет ребенок: она худенькая, и многие вещи остаются с прошлого года. Во-вторых, я считаю, что много школьной одежды быть не должно, на год достаточно двух-трех комплектов. При этом я не отказываюсь от помощи, когда ее предлагают бабушки-дедушки, спрашивая, что купить к школе. Я с удовольствием делегирую им приобретение тетрадей, туфлей, кроссовок. В таком случае хорошо всем: и бабушкам-дедушкам, потому что они чувствуют свою причастность и так проявляют свою любовь, и нам, родителям.

В то же время Валерия уже определилась с тем, на что стоит обязательно потратиться. Говорит, в прошлом году дочке купили дешевый рюкзак, потому что она захотела именно такой, но вещь оказалась ненадежной.

— Сейчас я поняла, что рюкзак должен быть хороший, эргономичный, с правильной спинкой. Цены на такие рюкзаки, конечно, меня удивили, и морально я не готова тратить 200 рублей. Да, уверена, он прослужит не один год, но дочь выросла, ей важны дизайн и новизна, а не одна и та же вещь из года в год. Поэтому планирую найти какой-то средний вариант между «красиво» и удобно» и уложиться в сумму не более 100 рублей.

В списке обязательных покупок — дневник и тетради. Канцелярия же, по словам Валерии, в планы покупок пока вообще не входит.

— Вот мы сели с дочкой и пересчитали: с прошлого года у нее осталось 15 ручек. 15! Зачем нам их покупать? Я уже договорилась с ребенком: сядем, вывалим на ковер все, что у нас есть, — ручки, карандаши, фломастеры — и решим, что куда. Стержни можно заменить, карандаши — заточить. И покупать ничего не придется.

Планируя свой предстоящий шопинг, Валерия рассчитывает уложиться рублей в 300—350. Все ее покупки, говорит, обычно происходят в последнюю неделю августа и занимают порядка трех часов.

— Главное, в спокойной обстановке дома оценить, что есть и что нужно докупить. Лучше составить список, чтобы не покупать ничего лишнего. Раньше нам с дочкой очень нравился детский отдел H&M, но, поскольку сейчас этого магазина нет, нашли несколько альтернатив. Например, в Conte есть классные штаны, которые идеально садятся на худеньких девочек и по фасону годятся в качестве деловой одежды. Хлопковые лонгсливы чаще всего покупаем в Mark Formelle, майки — в основном в Sinsay. Последний, к слову, вообще радует ассортиментом детской одежды и ценами.

Может показаться, что я пытаюсь сэкономить, но это не так. Просто не вижу смысла тратить много денег на одежду для ребенка, который быстро растет. Школа для родителя — это разного уровня стресс в течение года, поэтому, если этот стресс можно где-то минимизировать, я это делаю. Это касается и подготовки к школе.

Поэтому у нас с дочкой подготовка к школе проходит без драм и истерики.

Для меня, например, совершенно дико, когда дети в магазинах орут, примеряя пятую пару обуви, а родители орут на них. В моем понимании эти покупки должны быть как приятное времяпрепровождение с ребенком. И у нас именно так все и получается.

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