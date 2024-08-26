Музыкант Вакарчук и футболист Шевченко спели для бойцов «Хартии»
- 26.08.2024, 10:57
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Неожиданный дуэт.
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук записал неожиданный дуэт. Свою композицию под названием «Оберіг» он спел с известным футболистом, а ныне Президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.
Оказалось, что две украинские легенды посетили военнослужащих 13 бригады НГУ «Хартия». Мужчины решили спеть вместе для наших защитников. Видеоопубликовал сам Святослав у себя в Instagram.
«Неожиданный, но очень искренний дуэт. Вместе с Андреем Шевченко посетили бойцов 13-й бригады Национальной Гвардии Украины «Хартия», - подписал Вакарчук.