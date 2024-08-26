Силовики задержали дальнобойщика из-за комментариев

Силовики задержали дальнобойщика из-за комментариев2
- 26.08.2024, 11:26
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Он вернулся в Беларусь из Польши.
Силовики задержали белоруса, который работал в Польше дальнобойщиком. Его «покаянное» видео опубликовал 26 августа приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
Мужчину задержали после возвращения на родину. Его подозревают в «разжигании межнациональной вражды и розни».
Лукашистыы обвинили его в публикации негативных комментариев, а также в предоставлении «экстремистским» телеграм-каналам информации о людях, работающих во время стачки.
До суда его поместили в ИВС.