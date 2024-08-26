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Будапешт снова угрожает Брюсселю: что известно

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  • 26.08.2024, 11:35
  • 4,210
Будапешт снова угрожает Брюсселю: что известно

За это Орбан платит ежедневно.

Венгрия может начать переправлять мигрантов, появляющихся на ее границе, прямо в Бельгию, если не решит спор с Европейским Союзом относительно штрафов за политику убежища.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, передает FREEДОМ со ссылкой на Bloomberg.

По словам чиновника, переговоры с Европейской комиссией по этому вопросу начнутся в сентябре.

- Мы должны договориться как можно быстрее, потому что мы не хотели бы платить большие суммы ежедневно. Но если Брюссель хочет принимать мигрантов, мы можем помочь — заявил Гуляш.

Отметим, Европейский суд наложил на страну штраф в размере 200 млн евро за невыполнение Орбаном решения суда о защите просителей убежища.

Также за соответствующие нарушения Будапешт должен платить ежедневный штраф в размере 1 млн евро. На заявления Гуляша в Еврокомиссии пока не отреагировали.

Кроме того, Венгрия обвиняет Еврокомиссию в попытках прервать энергоснабжение Будапешта. Якобы это Брюссель «поручил» Киеву создать проблемы с транзитом нефти. Венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что Брюссель обязан «защищать основные интересы безопасности своих государств, а не поддаваться влиянию страны-кандидата».

Очевидно, что он имел в виду Украину, а именно санкции, которые Киев ввел в отношении российской компании «Лукойл». Именно из-за этого Венгрия и Словакия перестали получать российскую нефть. Но это не остановило Будапешт. Сийярто отметил, что его государство уже якобы «близко к завершению новых долгосрочных договоренностей с Россией о нефтяном сотрудничестве».

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