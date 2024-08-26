Минчанка пожаловалась, что на Комаровке не дают самостоятельно выбирать фрукты 26.08.2024, 11:40

1,284

Так ли это на самом деле?

Жительница Минска пожаловалась в TikTok, что купила на Комаровском рынке перцы, но ей положили гнилые и испорченные плоды вместе с несколькими хорошими. Во время следующих покупок она хотела сама выбрать фрукты и овощи, но продавщица запретила.

«Минск-Новости» побывали на Комаровке под видом обычного покупателя и проверила, дают ли там самостоятельно выбирать продукты.

Эксперимент проводился в будний день в обеденное время. Продавцов на рынке было много, а покупателей мало, поэтому большинство зазывали к прилавку и предлагали попробовать товар.

Во время покупки персиков и яблок проблем не возникло: продавцы разрешали выбирать плоды самостоятельно. Позже у одного из прилавков с персиками, скрещенными с гранатами, продавщица, увидев потянувшуюся к ним руку покупательницы, сразу же остановила ее: «Эти не берите. Я вам достану те, что получше». Также продавщица уговорила купить у нее еще и инжир, но трогать его руками тоже не разрешила, а предложила показать, какие понравились, и упаковала в пакет сама.

На прилавках с ягодами в пластиковой таре продавец тоже убеждал покупательницу, что лично сам перебрал каждую ягоду.

В итоге те фрукты, которые покупательница выбрала сама (яблоки и обычные персики), оказались хорошими, а те, которые ей выбирали продавцы (гранатовые персики и инжир), оказались помятыми. Клубника в пластиковом лотке была мелкой, к тому же было несколько «подгулявших» штук, а переспелая ежевика буквально лопалась между пальцами.

Тем временем юрисконсульт Регионального общества защиты потребителей Анна Кавалева,/B> отметила, что, руководствуясь санитарно-эпидемиологическими нормами, а также для упрощения процесса продажи, продавец может самостоятельно упаковать товар, но если клиент просит показать ему эти продукты, то тот обязан это сделать.

Если же покупателю не разрешили самостоятельно выбрать овощи, фрукты или зелень, то это нарушение, которое нужно зафиксировать сразу же на месте. После чего надо оформить письменную претензию или оставить запись в книге жалоб. Если ее откажутся выдавать, нужно вызывать милицию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com