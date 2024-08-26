Украинские пограничники эффективно уничтожили российские склады и машины возле Кременной
- 26.08.2024, 11:56
Операция попала на видео.
Украинские бойцы-пограничники продолжают эффективно уничтожать ресурсы российской оккупационной армии. На этот раз воины пограничной бригады «Помста» ударили по складам боекомплекта и транспорта противника возле Кременной.
Соответствующее видео уничтожение ресурсов противника показали в Telegram-канале Госпогранслужбы.
К видео оставили комментарий, в котором указали, сколько именно складов и автомобилей удалось уничтожить пограничникам:
«Минус 4 склада боекомплекта и 3 автомобиля врага - работа пограничников бригады «Помста» в районе Кременной».
На кадрах можно заметить «взрывные» поражения автомобилей и полевых складов БК.