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Украинские пограничники эффективно уничтожили российские склады и машины возле Кременной

  • 26.08.2024, 11:56
Украинские пограничники эффективно уничтожили российские склады и машины возле Кременной

Операция попала на видео.

Украинские бойцы-пограничники продолжают эффективно уничтожать ресурсы российской оккупационной армии. На этот раз воины пограничной бригады «Помста» ударили по складам боекомплекта и транспорта противника возле Кременной.

Соответствующее видео уничтожение ресурсов противника показали в Telegram-канале Госпогранслужбы.

К видео оставили комментарий, в котором указали, сколько именно складов и автомобилей удалось уничтожить пограничникам:

«Минус 4 склада боекомплекта и 3 автомобиля врага - работа пограничников бригады «Помста» в районе Кременной».

На кадрах можно заметить «взрывные» поражения автомобилей и полевых складов БК.

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