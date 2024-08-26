Для водителей ввели новшества

Для водителей ввели новшества1
- 26.08.2024, 12:08
- 6,360
Они касаются и электронных услуг.
Для водителей появились изменения. Так, с 21 августа на Едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» стали доступны для онлайн-заказа новые данные. Об этом сообщается на сайте национального центра электронных услуг, заметило «Зеркало».
Новшество по электронным услугам
С 21 августа на Едином портале электронных услуг можно заказать данные о транспортном средстве по серии и номеру свидетельства о его регистрации. Также теперь возможно получить через «Е-Паслуга» фотоизображения физлица из водительского удостоверения.
Нерезиденты Беларуси с 21 августа могут онлайн получать данные о допущенных нарушениях ПДД на транспортном средстве.
Также с этой даты стали доступны и некоторые другие электронные услуги:
- получение юрлицами информации о допущенных нарушениях ПДД;
- подтверждение юрлицами регистрации транспорта по его VIN;
- подтверждение регистрации транспорта для административных процедур, а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
«Электронные услуги оказываются в автоматическом режиме на основании информации автоматизированной информационной системы ГАИ МВД Беларуси», — уточняется на сайте национального центра электронных услуг.
Кратковременное изменение по включенным днем фарам
С 25 августа по 5 сентября в Беларуси пройдет профилактическая акция «Внимание — дети», сообщили ранее в ГАИ. Причина — начало учебного года.
Согласно п. 166.9 ПДД, в эти дни водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.
За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до трех базовых величин — 120 рублей (ч. 3 ст. 18.13 КоАП Беларуси).