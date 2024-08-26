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Для водителей ввели новшества

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  • 26.08.2024, 12:08
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Для водителей ввели новшества

Они касаются и электронных услуг.

Для водителей появились изменения. Так, с 21 августа на Едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» стали доступны для онлайн-заказа новые данные. Об этом сообщается на сайте национального центра электронных услуг, заметило «Зеркало».

Новшество по электронным услугам

С 21 августа на Едином портале электронных услуг можно заказать данные о транспортном средстве по серии и номеру свидетельства о его регистрации. Также теперь возможно получить через «Е-Паслуга» фотоизображения физлица из водительского удостоверения.

Нерезиденты Беларуси с 21 августа могут онлайн получать данные о допущенных нарушениях ПДД на транспортном средстве.

Также с этой даты стали доступны и некоторые другие электронные услуги:

- получение юрлицами информации о допущенных нарушениях ПДД;

- подтверждение юрлицами регистрации транспорта по его VIN;

- подтверждение регистрации транспорта для административных процедур, а также иных случаев, предусмотренных законодательством.

«Электронные услуги оказываются в автоматическом режиме на основании информации автоматизированной информационной системы ГАИ МВД Беларуси», — уточняется на сайте национального центра электронных услуг.

Кратковременное изменение по включенным днем фарам

С 25 августа по 5 сентября в Беларуси пройдет профилактическая акция «Внимание — дети», сообщили ранее в ГАИ. Причина — начало учебного года.

Согласно п. 166.9 ПДД, в эти дни водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до трех базовых величин — 120 рублей (ч. 3 ст. 18.13 КоАП Беларуси).

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