Экс-глава СБУ: Путин недооценил масштаб украинской наступательной операции в Курской области 26.08.2024, 12:16

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Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Хозяин Кремля просчитался.

Путин дал команду не снимать войска с Покровского направления в Донецкой области, поскольку надеется, что российская оккупационная армия достигнет там успеха. Вместе с тем решил, что Курск подождет. И просчитался.

Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ поделился генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

- Он [Путин] считает, что они смогут локализировать ситуацию где-то на подходах к Курчатовской (Курской, — ред.) АЭС, за 40-50 км до Курска… И постепенно снимает войска с различных точек: и с глубины России, и те, которые должны идти как резервы на Донецкое и Запорожское направления, с Харьковского направления, с Херсонского… Он таким способом пытается что-то создать для противодействия. Но не получается.

Он недооценил ситуацию. Недооценил не только масштабы операции, то, что мы создаем буферную зону от агрессии России в этом секторе, но и то, что он подрывает и престиж свой… Рейтинг Путина обвалился минимум на 3,5-4%, а по некоторым данным, — на 8%. Это после того, когда Путин не сумел ничего сделать, когда наши войска зашли на территорию Курской области. Он не смог показать, что он будет защищать Россию, как он говорил, каждую пядь.

Мы на 35-40 км продвинулись, и по ширине где-то так, перекрываем трассы, взрываем мосты. Идет широкомасштабная военная операция. Путин тут проигрывает пока в военном плане, в военно-политическом и, соответственно, в имиджевом, — считает эксперт.

Вместе с тем Силы обороны Украины, несмотря на тяжелое положение на Покровском направлении, продолжают защищать его от вражеских прорывов, нанося врагу значительные потери, подчеркнул Маломуж.

- Я думаю, что этот наш приоритет постепенно приводит к выдыханию резервов противника в этом секторе, а резервов больших уже больше не будет, потому что нужно и на Курск, и мы контратакуем, например, на Волчанском направлении, это Харьковский сектор, частично контратакуем на Запорожском направлении. И кругом нужны резервы. А дополнительных резервов Российская Федерация в ближайшее время не сможет больших представить, — полагает он.

Генерал подчеркнул: неисчерпаемых ресурсов у России нет — это большой миф. Курская же операция имеет стратегические последствия.

Мы развеяли миф, что кордоны России неприступны и их невозможно каким-то способом зачистить, взять под контроль. Это полный провал стратегии Путина, личных обещаний, их вооруженных сил, спецслужб, которые должны это все предусмотреть. Они просчитались стратегически, мы их переиграли… Вторая составляющая, конечно, это подрыв самой модели системы ведения войны.

Пока в одних местах, где они еще концентрируют войска, типа Покровского направления, в других они не имеют элементарных систем защиты. Это не только Курск, мы помним, как фронты заходили на территорию Брянской, Белгородской области и неделями там проводили рейды… Лукашенко уже начал лавировать то в одну, то в другую сторону… Иран сбавил темпы. Северная Корея уже задумывается, по нашим данным. А «нейтралы» — Индия, Китай, Бразилия, Турция — уже посмотрели и говорят, что нужно соблюдать принципы международного права. Это что? Это воссоздание территориальной целостности Украины, — говорит экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Он добавил: важно, чтобы Силы обороны Украины не остановились на Курске.

- Новая стратегия предполагает не только держать позицию на Курском направлении, сколько можем, укрепив позиции, а готовить другие удары… Где нет укрепрайонов, где нет подготовленных позиций, где враг не ожидает… Сейчас мы можем сломать стереотип войны, который навязал нам Путин, и действовать нестандартно. Как правило, когда меньше сил и средств, тогда армия действует очень эффективно, использует особое искусство и особую стратегию. И мы к этому переходим, — считает Николай Маломуж.

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