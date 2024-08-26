В Беларуси нашли новый съедобный вид лисичек 3 26.08.2024, 12:23

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Говорят, по вкусу как кальмар.

В Беларуси обнаружился еще один редкий вид лисичек, которые мало того что съедобные, так еще и в обжаренном виде, говорят, похожи на кальмара. Находкой поделился профессиональный грибник Александр Горбацевич.

Гриб называется лисичка желтеющая. Внешне она похожа на лисичку трубчатую, которую можно найти осенью — в северных регионах их и вовсе собирают уже из-под снега. При этом в ближайшем родстве — лисичка черная (вороночник рожковидный), которую часто называют «трюфелем на ножке».

Ножки лисички желтеющей, в отличие от трубчатой, более оранжевые. Также менее выражены пластинки под шляпкой. Запах такой же, как у черной, а по вкусу больше похожа на привычную желтую.

«Вкусные грибы, хотя их и относят к четвертой категории, то есть якобы не очень вкусные. Но то же самое пишут и о трубчатых лисичках, при этом они — главный гриб Финляндии. Если просто обжарить на масле с солью, то по консистенции будут похожи на что-то среднее между кальмаром и грибом», — прокомментировал грибник.

До этого в Беларуси фиксировали только шесть видов лисичек, желтеющая — седьмая.

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