В Беларуси не спадает экстремальная жара 26.08.2024, 12:44

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Прогноз погода на ближайшие дни.

27 августа погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем составит от +24°С по северо-западу до +33°С по юго-востоку Беларуси. Атмосферное давление будет слабо расти.

28-29 августа погодные условия будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность.

28 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет от +11°С по северу до +19°С по юго-востоку страны, максимальная днем +23..+30°С, по юго-востоку и югу Беларуси она составит +31..+33°С.

29 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем будет находиться в пределах от +25°С по северу до +33°С по юго-востоку республики.

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