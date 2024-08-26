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Главного тренера БАТЭ отправили в отставку?

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  • 26.08.2024, 13:25
  • 1,374
Главного тренера БАТЭ отправили в отставку?
Игорь Криушенко

Многократный чемпион Беларуси по футболу занимает в таблице лишь 11-е место.

В понедельник появилась неофициальная информация, что главного тренера ФК БАТЭ Игоря Криушенко отправили в отставку. Клуб это еще не подтвердил.

Накануне борисовчане в матче 19-го тура проиграли дома «Торпедо-БелАЗ» (1:2), занимают в турнирной таблице лишь 11-е место.

Криушенко 60 лет. Он вернулся в команду в январе этого года, но не доработал и до осени. БАТЭ с 1990-х не выступал так слабо. Игорь Криушенко работал с командой в 2005-2007 годах. После него БАТЭ стал тренировать Виктор Гончаренко, и начался короткий звездный период, когда о команде из Борисова узнали в Европе.

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