Пенсионерка из Минска «сломала систему» и обманула телефонных мошенников 1 26.08.2024, 13:49

1,964

Злоумышленники такого не ожидали.

Столичная пенсионерка смогла сломать систему и обмануть телефонных мошенников.

Злоумышленники работали по стандартной схеме. Сначала женщине на домашний телефон позвонила девушка, которая представилась ее дочерью. Заплаканным голосом она сказала, что попала в ДТП и теперь не знает, как быть.

Затем поступил звонок от неизвестного. Он представился милиционером и заявил, что ее дочери большие проблемы. За решение этих проблем неизвестный запросил у пенсионерки 30 тысяч долларов.

Женщина поняла, что на другом конце провода мошенник, не не подала вида и заявила, что согласна передать две тысячи долларов. Одновременно она позвонила в милицию и подготовила конверт, куда вместо денег положила нарезанные газеты.

За деньгами приехал 19-летний курьер — он был задержан милицией. Парень объяснил, что нашел подработку в интернете. С ним связался куратор и дал указания, где необходимо забрать посылку с деньгами.

Деньги пенсионерки задержанный должен был перевести на счет мошенников или передать посреднику.

Как сообщили в милиции Минска, возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com