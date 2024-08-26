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Пенсионерка из Минска «сломала систему» и обманула телефонных мошенников

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  • 26.08.2024, 13:49
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Пенсионерка из Минска «сломала систему» и обманула телефонных мошенников

Злоумышленники такого не ожидали.

Столичная пенсионерка смогла сломать систему и обмануть телефонных мошенников.

Злоумышленники работали по стандартной схеме. Сначала женщине на домашний телефон позвонила девушка, которая представилась ее дочерью. Заплаканным голосом она сказала, что попала в ДТП и теперь не знает, как быть.

Затем поступил звонок от неизвестного. Он представился милиционером и заявил, что ее дочери большие проблемы. За решение этих проблем неизвестный запросил у пенсионерки 30 тысяч долларов.

Женщина поняла, что на другом конце провода мошенник, не не подала вида и заявила, что согласна передать две тысячи долларов. Одновременно она позвонила в милицию и подготовила конверт, куда вместо денег положила нарезанные газеты.

За деньгами приехал 19-летний курьер — он был задержан милицией. Парень объяснил, что нашел подработку в интернете. С ним связался куратор и дал указания, где необходимо забрать посылку с деньгами.

Деньги пенсионерки задержанный должен был перевести на счет мошенников или передать посреднику.

Как сообщили в милиции Минска, возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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