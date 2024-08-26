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Зеленский: Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине

  • 26.08.2024, 13:56
Зеленский: Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине
Владимир Зеленский

Более сотни ракет и сотня дронов.

Россия сегодня выпустила по Украине более сотни ракет и около сотни ударных беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. По его словам, основной целью стала гражданская инфраструктура.

«Сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара. Это был один из самых больших ударов — комбинированный. Больше сотни ракет разных типов и около сотни «шахедов». Как и большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую инфраструктуру. По большинству наших регионов: от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых — всем оказывается необходимая помощь», — заявил Зеленский.

Он подтвердил, что сильно повреждены энергетические объекты и инфраструктура. Ранее в Украине ввели режим оперативных отключений энергии. Однако, по словам Зеленского, уже везде ведутся восстановительные работы. Он заверил, что электроснабжение будет восстановлено.

Зеленский также подчеркнул, что в таких условиях не может быть ограничений на использование дальнобойного оружия, когда у РФ таких ограничений нет, а она использует собственные ракеты и оружие из КНДР.

«Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения», — заключил Зеленский.

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