«Армия Лукашенко будет уничтожена за считанные часы» 6 26.08.2024, 14:10

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Белорус рассказал, что стоит за военными играми диктатора.

Разведка Украины располагает данными, что вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Кроме того, зафиксированы наемники бывшего ЧВК «Вагнер».

В МИД Украины отметили, что проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

Читатель сайта Charter97.org считает, что если Лукашенко вступит в войну, его армия будет разгромлена за считанные часы:

— Лукашисты вынуждены активно привлекать гражданских к своим «грозным» игрищам. Пару дней назад начали тренировки медиков по работе в чрезвычайных ситуациях. С 26 августа по 6 сентября проходят учения войск территориальной обороны с привлечением максимального количества чиновников.

О готовности белорусских военных умирать за «любимого» Лукашенко говорит недавний «хапун», который опричники режима устроили среди военнослужащих 19-й отдельной механизированной бригады. Шесть человек были задержаны за «неправильные» комментарии.

Тысяча человек — это одна батальонная тактическая группа. Этих сил не хватит даже на прорыв украинских приграничных укреплений, они будут уничтожены за считанные часы.

Опытные и разъяренные защитники Украины не замедлят с ответом, к ним присоединятся десятки тысяч белорусских противников Лукашенко. Вступление диктатора в войну против Украины приведет к освобождению Беларуси от его хунты за несколько недель.

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