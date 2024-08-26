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«Армия Лукашенко будет уничтожена за считанные часы»

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  • 26.08.2024, 14:10
  • 6,804
«Армия Лукашенко будет уничтожена за считанные часы»

Белорус рассказал, что стоит за военными играми диктатора.

Разведка Украины располагает данными, что вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Кроме того, зафиксированы наемники бывшего ЧВК «Вагнер».

В МИД Украины отметили, что проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

Читатель сайта Charter97.org считает, что если Лукашенко вступит в войну, его армия будет разгромлена за считанные часы:

— Лукашисты вынуждены активно привлекать гражданских к своим «грозным» игрищам. Пару дней назад начали тренировки медиков по работе в чрезвычайных ситуациях. С 26 августа по 6 сентября проходят учения войск территориальной обороны с привлечением максимального количества чиновников.

О готовности белорусских военных умирать за «любимого» Лукашенко говорит недавний «хапун», который опричники режима устроили среди военнослужащих 19-й отдельной механизированной бригады. Шесть человек были задержаны за «неправильные» комментарии.

Тысяча человек — это одна батальонная тактическая группа. Этих сил не хватит даже на прорыв украинских приграничных укреплений, они будут уничтожены за считанные часы.

Опытные и разъяренные защитники Украины не замедлят с ответом, к ним присоединятся десятки тысяч белорусских противников Лукашенко. Вступление диктатора в войну против Украины приведет к освобождению Беларуси от его хунты за несколько недель.

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