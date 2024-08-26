Белорусские предприятия превращаются в музеи 26.08.2024, 14:45

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По прямому назначению работать все сложнее.

За 2023 год различные промышленные предприятия страны посетили более 200 тыс. человек.

Об этом пишет «Рэспублiка» со ссылкой на заместителя министра промышленности Андрея Кузнецова.

В прошлом году по популярности у туристов были БелАЗ, МТЗ и МАЗ. В этом году они сохранили свои позиции, рассказал Андрей Кузнецов. В частности, за пять месяцев 2024 года БелАЗ посетили уже 20,1 тыс. человек (прирост почти на четверть), МТЗ – 16 тыс. (плюс 16,5%), МАЗ – 4,5 тыс. (больше в 1,5 раза).

Отметим, что у МАЗ и МТЗ появились большие проблемы со сбытом. Китайцы вытесняют Минский автомобильный завод с российского рынка. На Минском тракторном заводе и вовсе останавливался конвейер.

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