В Гомельской области «мобилизовали» чиновников
- 26.08.2024, 14:56
- 1,000
И отправили на сборы.
Министерство обороны Лукашенко объявило военные учения у бюрократов в Гомельской области, заметил «Флагшток».
Это уже вторые учения по проверке навыков управленцев формировать силы территориальной обороны в 2024 году.
Чиновники будут позировать в военной форме с 26 августа по 6 сентября.
Напомним, разведка Украины располагает данными, что вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Кроме того, зафиксированы наемники бывшего ЧВК «Вагнер».
В МИД Украины отметили, что проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.