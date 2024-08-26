В Гомельской области «мобилизовали» чиновников 26.08.2024, 14:56

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И отправили на сборы.

Министерство обороны Лукашенко объявило военные учения у бюрократов в Гомельской области, заметил «Флагшток».

Это уже вторые учения по проверке навыков управленцев формировать силы территориальной обороны в 2024 году.

Чиновники будут позировать в военной форме с 26 августа по 6 сентября.

Напомним, разведка Украины располагает данными, что вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Кроме того, зафиксированы наемники бывшего ЧВК «Вагнер».

В МИД Украины отметили, что проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

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