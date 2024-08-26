Завтра в Беларуси будет жарко 26.08.2024, 15:15

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики продлили на вторник оранжевый уровень опасности, объявленный из-за жары.

«В дневные часы 27 августа (вторник) по юго-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С», — говорится в сообщении.

Сегодня на территории страны уже действует аналогичное предупреждение: температуры +30 +33℃ ожидаются на большей части территории.

Завтра погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков.

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