США ввели санкции против Венгрии

США ввели санкции против Венгрии4
- 26.08.2024, 15:19
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За поддержку российской агрессии.
США ввели санкции в отношении двух субъектов в Венгрии из-за их поддержки российской агрессии.
Об этом посол США в Венгрии Дэвид Прессман сообщил в соцсети X.
«Встретился с представителями венгерского МИД, чтобы уведомить их о том, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении ряда объектов, включая два субъекта в Венгрии», — написал Прессман.
По его словам, один из этих субъектов участвует в укреплении российского энергетического сектора и стремится работать над проектом Пакш-2 (строительство новых энергоблоков АЭС в Венгрии, — ред.), а другой снабжает военную машину России.
«Мы по-прежнему обеспокоены решениями венгерского правительства углубить связи с Кремлем и сохранить зависимость Венгрии от российской энергии», — подчеркнул посол США.