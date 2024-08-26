США ввели санкции против Венгрии 4 26.08.2024, 15:19

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За поддержку российской агрессии.

США ввели санкции в отношении двух субъектов в Венгрии из-за их поддержки российской агрессии.

Об этом посол США в Венгрии Дэвид Прессман сообщил в соцсети X.

«Встретился с представителями венгерского МИД, чтобы уведомить их о том, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении ряда объектов, включая два субъекта в Венгрии», — написал Прессман.

По его словам, один из этих субъектов участвует в укреплении российского энергетического сектора и стремится работать над проектом Пакш-2 (строительство новых энергоблоков АЭС в Венгрии, — ред.), а другой снабжает военную машину России.

«Мы по-прежнему обеспокоены решениями венгерского правительства углубить связи с Кремлем и сохранить зависимость Венгрии от российской энергии», — подчеркнул посол США.

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