Эксперт: Импорт и экспорт для РФ подорожали на 10%, нефтедобыча - на грани рентабельности

Эксперт: Импорт и экспорт для РФ подорожали на 10%, нефтедобыча - на грани рентабельности1
- 26.08.2024, 15:35
Западные санкции сильно ударили по российской экономике.
Несмотря на то, что и уровень санкций против РФ, и скорость их внедрения существенно ниже, чем хотелось бы, а из списка, подготовленного украинскими и мировыми экономистами в начале марта 2022 года, пока реализовано меньше 70%, санкции, безусловно, работают. Их эффект очевиден: России все сложнее пополнять бюджет.
Об этом FREEДОМ заявил доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.
«Россия фактически исчерпала уже на 2/3 Фонд национального благосостояния. Параллельный импорт работает с большим трудом. Для России дорожает все. Россия меньше зарабатывает на энергоносителях и так далее. То есть санкции реально работают», — говорит он.
По оценке эксперта, санкции США и 14-й санкционный пакет ЕС значительно влияют на российскую экономику.
«Дорожает внешняя торговля — и экспорт, и импорт — примерно на 10%. А есть кейсы, особенно там, где сложная схема, когда оплата идет, например, через российские филиалы банков в Кыргызстане или в других странах, а затем товаропоток — в саму Россию, и теперь такие схемы фактически невозможны. Китай отказывается от них и, соответственно, для российских компаний схемы получения товаров из Китая дорожают от 15 до 30%. То же самое могу сказать и о финансовых инструментах, которые все менее и менее доступны. Теперь под пакет американских санкций попали уже и турецкие компании, и компании ОАЭ, и Гонконга, а не только из стран Центральной Азии и Китая», — комментирует гость эфира.
Сокращение возможностей обхода санкций, как подчеркивает он, не позволяет России восстановить военно-промышленный комплекс, а также поддерживать систему добычи энергоресурсов, которая рушится.
«В списке подсанкционных компаний, если говорить о России, очень много именно добывающих: и дочерняя компания «Новатэка», и «Евраз», и Якутская топливно-энергетическая компания, и «Роснефть»… Вся прелесть в том, что весь российский добывающий комплекс держится на европейской химии, на компонентах, на технологиях европейских мировых компаний. И без них себестоимость добычи в России существенно выросла. А еще и цена на нефть не растет.
Все прогнозы российские, вернее, надежды и прогнозы, базировавшиеся на надеждах, что до конца года цена на нефть вырастет там до 90 долл. за баррель Urals, не сбылись. Цена на самом деле остается в пределах 70-75 [долл. за баррель]. Все это ставит добычу и продажу нефти — она еще и продается с дисконтом в Индию и в Китай — фактически на грань рентабельности. Так что санкции реально работают», — подчеркнул Андрей Длигач.