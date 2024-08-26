«Тратила зарплату и залезала в карту рассрочки» 1 26.08.2024, 15:39

Истории белорусов, которые не могут жить без шопинга.

Белорусы стали больше тратить в магазинах и активнее закупаться. При этом есть люди, для которых походы по торговым центрам в поисках новых вещей превращаются в образ жизни, удовольствие и хобби.

Две наши землячки и один земляк рассказали «Зеркалу» о своих нескончаемых покупках и сообщили, зачем им это надо.

«Ничего не нужно было, но я все равно выискивала, что бы можно купить»

Алиса (имена героев материала изменены) росла в небогатой семье, где вместо желаемой на день рождения куклы Барби или красивого платья мама преподносила ей что-то нужное, например, шубу к сезону или сапоги. Часто девочка донашивала вещи своих двоюродных сестер и братьев, иногда она отыскивала на чердаке старые мамины платья и переделывала их под себя — хотела разнообразить гардероб. Праздником для Алисы было, когда знакомые из Германии начали передавать для нее одежду, из которой выросла их дочь.

Потом девушка поступила учиться в университет и как-то на летних каникулах поехала в Германию на подработку — устроилась в бар официанткой. Беларуска вспоминает, что за месяц она зарабатывала около 800 евро и именно в то время она впервые потратила очень много денег на свой первый шопинг.

— Как-то я поехала в большой торговый центр в большом городе, закупила там разных вещей на 1000 евро: несколько платьев, три куртки — джинсовки, кожанку с бахромой, несколько пар обуви, белье, штаны, леггинсы и еще много чего. Также я купила большой чемодан кислотного розового цвета и заполнила его своими новыми шмотками. Помню, все видели этот чемодан и шутили, мол, вот какая у тебя косметичка!

Алиса говорит, что до сих пор помнит ощущение воодушевления и полета, которое она получила во время шопинга. Она была счастлива от того, что у нее появились вещи, в том числе нарядные, о которых она раньше даже мечтать не могла.

— Несколько лет назад я начала работать в IT, за свою работу в Беларуси я сперва получала 300 долларов, потом заработок стал 3000 долларов. Понятно, что с таким доходом я могла позволить себе купить все, что мне нравилось. Тем не менее бывало, что все деньги тратила, недотягивала до следующей зарплаты, тогда начинала пользоваться картой рассрочки.

Девушка рассказала, что когда ей приходила зарплата, то в первую очередь она оплачивала необходимые счета — коммуналку, рассрочки и прочее, а потом заходила на Wildberries в поисках «чего-то интересного».

— По сути, мне не нужно было ничего, но я все равно бесцельно бродила по онлайн-витринам и выискивала, что бы можно было купить. В результате получалось много спонтанных покупок. Но я приобретала не только одежду, но и технику, какие-то домашние приспособления.

Сейчас белoруска вместе с мужем переехала в Польшу, ее теперешний заработок также позволяет жить безбедно. Сегодня от вещей у нее ломится шкаф, но Алиса не перестает покупать новые. Девушка говорит, что за дорогими эксклюзивными брендами она не гонится, в ее гардеробе есть вещи из массмаркетов, но большинство товаров она заказывает онлайн, на китайских маркетплейсах.

— У меня очень много разных платьев, наверное, больше 20, но я не перестаю их покупать, хотя носить их, по сути, некуда. Также пять пар кроссовок, несколько пар другой обуви. Недавно заказала на Temu два купальника, топики, платья, ковбойскую одежду и аксессуары — они мне нужны для фотосессии. Правда, я сейчас уже стараюсь себя тормозить с покупками: сперва отбираю понравившееся в корзину, а потом захожу туда и часть вещей удаляю.

Когда вещей в шкафу собирается очень много, то Алиса складывает их в пакеты и отдает нуждающимся, например, беженцам из Украины. Продавать свой гардероб она не хочет, говорит, что «это геморно», да и в деньгах сейчас она не нуждается.

— Муж на мои покупки реагирует спокойно, к тому же наш бюджет от этого не страдает — мы оба выделяем деньги на совместный бюджет, а оставшейся суммой распоряжаемся по своему усмотрению. Из-за всех этих приобретений у меня есть только одна проблема: мы много путешествуем, иногда по несколько месяцев живем в разных странах, и при переездах я не могу уместить все вещи в чемоданы, с которыми будет комфортно перемещаться.

В последнее время Алисе удается тратить не все деньги из зарплаты, большую часть она смогла отложить. В следующем году пара хочет обзавестись своим жильем — это куда главнее, чем лишнее платье или босоножки.

«Интересное не находилось. Меня буквально ломало из-за этого»

Минчанка Лариса очень любит «охотиться» в секонд-хендах, раньше она каждые выходные «как на работу» отправлялась на рынок в Ждановичи и переворачивала там кучи одежды в поисках «чего-то особенного именно за копейки». Женщина говорит, что дома у нее от одежды ломились шкафы, причем многое после покупки она не надевала и просто дарила подругам.

— По сути, я уже не нуждалась в вещах, но все равно затаривалась каждый раз по полной. Кстати, был момент, когда я несколько выходных ничего не могла купить в секонде: интересное не находилось. Меня буквально ломало из-за этого. Тогда я нашла оптовый склад секонда, поехала туда и купила 25-килограммовый пакет одежды. Помню, что с таким наслаждением его разгребала, — вспоминает собеседница.

Менее года назад Лариса переехала из Беларуси в Нидерланды, с собой она взяла самое необходимое, и заполненные секондом шкафы остались в прошлом. Однако женщина быстро освоилась на новом месте, она отыскала местные барахолки и стала там частой посетительницей.

— Бэушка тут совсем другая — лучше по качеству, причем есть одежда и обувь, которая продается очень дешево. Также тут очень много магазинчиков, которые продают товары для дома — кухонные принадлежности, посуду, картины, вазы, мебель и прочее.

Женщина рассказала, что теперь она «охотится» за секондом не только в своем городе, но и в соседних, объединяет это с прогулками и изучением местности. За несколько месяцев она снова заполнила свой шкаф, теперь у нее есть много разной одежды и обуви на разные сезоны. Например, кроссовок около десяти пар, шесть пар туфель на каблуке (правда, ей их там негде носить), примерно восемь-десять курток, более десяти платьев, сумок разного размера штук 15 и много другого.

Также женщине нравится украшать свое жилье разными бэушными «интерьерными штучками». Она очень любит вазы, с момента переезда купила их больше 30 штук.

— Я понимаю, что у меня уже всего хватает и не надо больше ничего. Но бывает так, что я гуляю и вижу какой-то секонд. Думаю, ну просто зайду посмотреть ради интереса. А как увижу там за десять евро почти неношеные качественные кроссы, так и рука тянется купить. Думаю, ну пусть будет в запас.

«Недавно я отыскал кроссовки, такое было открытие, что они у меня есть»

— Сколько я себя помню, столько я любил шопинг, просто в каждое время были разные возможности. Сейчас, когда у меня есть очень хороший доход (цифру я не скажу), я могу бесконечно покупать то, что мне нравится, — брендовую обувь, — рассказал наш соотечественник Тимур, который сейчас живет в Европе и имеет свой бизнес.

Мужчина вспоминает, что когда он жил в Минске, то приобретать эксклюзивную обувь ему было довольно сложно: в столице работали всего несколько интересных магазинов, да и в тех выбор был невелик, а наценка на товар «зашкаливала». Поэтому беларус предпочитал закупаться за границей, где часто бывал в командировках.

Тимур отметил, что он покупает обувь не на распродажах (чаще всего там нет нужной мужчине модели и размера), а за полную стоимость. Много моделей он приобретает в Италии, например, любит шопиться в Galleria Vittorio Emanuele в Милане, часто гуляет по магазинам в Риме, Болонье. Закупался в Дубае, когда был там на отдыхе. Сейчас беларус живет в Варшаве, поэтому по три-четыре раза в неделю прохаживается по местным галереям.

Сейчас самая дешевая обувь у Тимура — лоферы за 450 евро, которые он купил в Дубае, а самая дорогая пара стоит около 1200 евро. Мужчина говорит, что каждый день он надевает разные модели, а то и меняет их по несколько раз за день.

— Мой любимый бренд — Louis Vuitton. Но, к сожалению, бывает так, что купить уже нечего: из старой коллекции все, что понравилось, уже приобретено, а обувь нового сезона может быть похожа на старую. Но вы не подумайте, я не какой-то там пафосный человек, совершенно обыкновенный, просто в дорогой и качественной обуви очень удобно ходить, тем более у меня особенная стопа и часто болят ноги.

Собеседник затрудняется сказать, сколько у него пар обуви. Он отметил, что даже у сына есть около 40 пар, значит, у него самого гораздо больше. Большая часть гардероба квартиры заставлена коробками с разными видами туфель, кроссовками, лоферами, ботинками, еще какое-то количество находится в небольшом чуланчике в паркинге.

— Сыну я отдаю обувь, которая мне не подошла или разонравилась, бывает и такое. Случается, что пара и мне не идет ему или просто не нравится, тогда стараюсь от нее как-то избавиться. Бывало, что даже друзьям дарил. Иногда я забываю о какой-то модели, например, недавно я отыскал кроссовки Jimmy Choo (в Минске их можно купить за примерно 1500 рублей. — Прим. ред.), такое было открытие, что они у меня есть. Они мне не сильно нравятся, но когда-то я их купил зачем-то.

Белoрус признался, что если во время походов по магазинам нет интересной обуви, то они с женой начинают присматриваться к другим товарам. Например, супруга собеседника любит брендовые сумки, за два года замужества у нее их насобиралось около десяти штук. Также пара интересуется ювелирными украшениями Cartier (правда, покупают их реже, чем обувь или сумки). А когда этих товаров не остается, то они переходят на покупку чего-то простого, хотя бы футболок.

— Но мы ж не больные, чтобы абы что покупать, тоже выбираем, нет цели, чтобы купить все подряд. Останавливаться в покупках мы не собираемся, это наше хобби, нам так нравится. Хотя если раньше любая покупка вызывала интерес, удовольствие, то сейчас иногда это уже бывает рутиной.

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