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В Минск привезли новый китайский кроссовер Dongfeng

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  • 26.08.2024, 16:02
  • 2,286
В Минск привезли новый китайский кроссовер Dongfeng

Цена пока не раскрывается.

Возле одного из дилерских центров Dongfeng в Минске замечен новый кроссовер Mage. Импортер марки пока не раскрывает подробностей, но очевидно, что официальная премьера новинки должна пройти в ближайшее время.

Как пишет Onlíner, при колесной базе 2775 мм и длине кузова 4650 мм Mage оказывается на стыке классов С-SUV и D-SUV. Автомобиль имеет откидные ручки дверей, полностью светодиодную оптику, вертикально ориентированный экран мультимедийной системы и панорамную крышу.

По предварительной информации, Dongfeng Mage для белорусского рынка оснащен 1,5-литровым турбомотором производства DFM-Honda мощностью 204 л. с. в сочетании с 7-диапазонным «роботом» Getrag.

Что касается вариантов оснащения и цен, они станут известны во время презентации модели.

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