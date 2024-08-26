Белорус в TikTok попалось видео, где он спит на вечеринке с горящей футболкой 1 26.08.2024, 16:26

На друга-поджигателя завели дело.

В начале мая компания из троих жителей Гродно весело отдыхала в частном доме. В какой-то момент один из друзей, перебрав с алкоголем, вышел на крыльцо подышать. 36-летний мужчина присел на ступеньки, да так и уснул — остальные, заметив это, решили весьма жестко подшутить.

Вначале приятели брызгали спящему в нос аэрозолем. А затем кто-то из них поджег на друге футболку. Тот даже не проснулся, а мужчины потом с трудом потушили огонь. В результате гродненчанин получил легкие, но заметные ожоги.

Обратившись за медицинской помощью, он сообщил, что получил травмы от домашней печи (видимо, не зная, как все было на самом деле). И только в начале июня мужчине в TikTok попалось видео друзей с тем самым пранком. В итоге пострадавший пришел с заявлением в милицию.

«Действия поджигателя квалифицированы по статье „Умышленное причинение легкого телесного повреждения“. Санкция статьи предусматривает исправительные работы до одного года или арест. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности», — сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

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