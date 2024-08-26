Школьников в ряде регионов России не принимают в 10-й класс 26.08.2024, 16:36

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Стало известно, в чем причина.

Родители из целого ряда российских регионов столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс, сообщила в понедельник, 26 августа, газета «Коммерсант». По ее сведениям, это связано с тем, что в России введен новый государственный образовательный стандарт, позволивший школам отбирать детей в десятые классы по собственным критериям. В результате некоторые ученики не смогли пройти отбор в профильные классы, в том числе в школах, где они учились, а в общеобразовательных классах мест не осталось.

Председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова сообщила, что только к ним за помощью обратились около 50 человек. Они рассказали, что руководство школ настойчиво рекомендовало отдавать их детей, не прошедших отбор, в колледжи. Менькова предположила, что некоторые родители не стали бороться за поступление в 10-й класс и их дети пошли в колледж.

По сведениям «Коммерсанта», с невозможностью устроить ребенка в 10-й класс столкнулись и родители в Челябинской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае. В ряде случаев добиться зачисления удалось лишь после обращения в прокуратуру.

За помощью к прокурору

Так, Генпрокуратура РФ, рассмотрев обращение родителей из Краснодарского края, напомнила о постановлении Конституционного суда РФ от 2020 года, в котором говорится, что положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей.

В итоге «права учащихся были восстановлены», а директора школы, отказавшего в приеме детей, привлекли к административной ответственности по статье «нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». О сложившейся ситуации Генпрокуратура уведомила министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

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