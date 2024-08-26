Правозащитники: Умер заключенный колонии «Витьба»
- 26.08.2024, 16:44
Ему до освобождения оставалось менее года.
Умер заключенный витебской исправительной колонии № 3 «Витьба», который должен был выйти на свободу менее чем через год, сообщает телеграм-канал правозащитников MAYDAY TEAM.
Имя и фамилия заключенного не называются, как и статья, по которой он отбывал наказание.
Известно, что мужчине было 54 года, в этой колонии он просидел около десяти лет, а до конца срока заключения ему оставалось менее года. В критическом состоянии осужденный был доставлен в витебскую больницу, однако спасти пациента не удалось.
В воскресенье, 25 августа, констатировали смерть. Об этом врачи сообщили семье.