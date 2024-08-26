СМИ: Авиабазе НАТО в Германии угрожала диверсия РФ с беспилотником 26.08.2024, 16:47

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Немецкие разведчики получили серьезную наводку.

Немецкой авиабазе в Гайленкирхене, где на прошлой неделе повышали уровень тревоги, вероятно, угрожала опасность, связанная с российским беспилотником.

Об этом, как пишет «Европейская правда», агентство DPA узнало из собственных источников в немецких спецслужбах, говорится в публикации Morgenpost.

Агентство отметило, что по базе в Гайленкирхене были выводы разведки, согласно которым вероятной считалась угроза «российского диверсионного акта».

От источников агентство узнало, что немецкие разведчики получили серьезную наводку от иностранной разведывательной службы «о подготовительных действиях к вероятному российскому диверсионному акту против базы НАТО с использованием беспилотника».

На прошлой неделе штаб-квартира НАТО в Брюсселе, как и сама авиабаза в Гайленкирхене, хранила молчание относительно возможной угрозы.

Представитель базы отверг предположения о полетах беспилотников как «абсурдные», а расследование взяла на себя полиция Кельна. Федеральная прокуратура не расследует это дело.

На прошлой неделе авиабаза НАТО в Гайленкирхене в Северном Рейне-Вестфалии усилила меры безопасности из-за возможной угрозы. Это сделали в целях предосторожности после того, как американская разведка предупредила о возможном нападении на базу.

После того как ничего не произошло, в пятницу уровень безопасности был снова снижен.

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