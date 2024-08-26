Ученые: Найдено решение самой большой загадки Вселенной 26.08.2024, 16:50

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Исследователи выяснили, что не так с увеличением размера космоса.

Результаты нового исследования могут наконец-то решить давнюю проблему с несовпадением между измерениями скорости расширения Вселенной, которая получила название проблема Хаббла. Иногда ее называют самым большим кризисом в космологии, который существую много десятилетий.

Ученые считают, что выяснили настоящую скорость расширения космоса, хотя для подтверждения результатов понадобятся новые измерения. Тем не менее это обнадеживающее начало. Исследование принято к публикации The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Авторы исследования использовали данные наблюдений космического телескопа Уэбб, а также три метода измерений скорости расширения космоса, и пришли к выводу, что проблемы Хаббла на самом деле не существует. И стандартная космологическая модель, которая описывает физические законы Вселенной по-прежнему верна.

Уже почти 100 лет астрономам известно, что Вселенная расширяется и делает это с определенной скоростью, которая получила название постоянная Хаббла. Чтобы определить ее значение используют разные методы, но оказывается результаты также получается разные.

Например, измерения, проведенные с помощью реликтового излучения, то есть микроволнового излучения оставшегося от первого света, который прошел через Вселенную, показывают, что космос расширяется со скоростью 67,4 километра в секунду на мегапарсек.

А измерения, проведенные с помощью наблюдений за так называемыми стандартными свечами, то есть объектами с известной яркостью (звездами цефеидами и сверхновыми типа 1а), показывают, что космос расширяется со скоростью 74 километра в секунду на мегапарсек. 1 парсек равен 3,26 светового года, а 1 мегапарсек равен 1 млн парсеков.

Такое расхождение в значениях постоянной Хаббла привело к предположению, что стандартная модель космологии требует пересмотра или же во Вселенной существуют неизвестные явления. Но как уже было сказано выше, астрономы считают, что на самом деле никаких законов физики не нарушается.

Авторы нового исследования провели измерение скорости расширения Вселенной на основе данных наблюдений за звездами цефеидами, углеродными звездами (имеют постоянную яркость) и за звездами, которые находятся на стадии эволюции под названием вершина ветви красных гигантов. Все эти объекты можно использовать в качестве стандартных свечей для определения расстояния в космосе. А значит можно узнать, как быстро от нас удаляются галактики.

В результате измерений и учитывая погрешности, астрономы получили новое значение постоянной Хаббла: 69-70 километров секунду на мегапарсек. То есть местная Вселенная расширяется примерно с такой скоростью.

В то же время ученые говорят, что три метода измерений все же показали разные значения, но они очень близки друг к другу. Это значит, что на самом деле проблемы Хаббла не существует, хотя потребуются дополнительные измерения, чтобы подвердить выводы астрономов.

Ученые говорят, что полученные данные не требуют наличия новой физики или введения каких-либо новых теорий для объяснения некоторых расхождений в значениях постоянной Хаббла.

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