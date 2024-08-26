В Австрии в фуру белоруса влетел мотоцикл 1 26.08.2024, 17:03

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Тягач и байк сгорели дотла.

На территории австрийской федеральной земли Тироль произошло ДТП с возгоранием грузовика, которым управлял белорус, пишет издание «Беларусь и мир» со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла вечером 22 августа на развязке у коммуны Крамзах. Выезжая на трассу А12, опрокинулся мотоцикл, которым управлял 19-летний австриец. Парень остался лежать на месте, а его транспортное средство заскользило и влетело под ехавшую фуру, за рулем которой находился 55-летний белорус.

В результате байк загорелся. Огонь перекинулся сначала на тягач, а затем на полуприцеп и перевозившийся в нем груз.

Мотоциклист получил в аварии травмы и был доставлен в больницу. Водитель фуры не пострадал.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар. Мотоцикл и тягач выгорели полностью, полуприцеп — частично. Из большегруза вытекло большое количество технической жидкости.

В течение примерно четырех часов автострада А12 была закрыта. Движение перенаправляли в объезд.

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