Каждый седьмой житель Варшавы – иностранец 1 26.08.2024, 17:16

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И число эмигрантов будет расти.

Примерно каждый седьмой житель Варшавы — иностранец. И число эмигрантов будет расти. Такие данные Центра исследований мигрантов Варшавского университета приводит газета Wyborcza, пишет MOST.

По данным доктора Александры Винярской из Центра исследований мигрантов, в настоящее время в Варшаве и окрестностях живёт около 300 тыс. иммигрантов, в том числе около 200 тыс. украинцев. Многие из них живут в пригородах, но приезжают в столицу Польши на работу.

В Варшаве живёт каждый шестой-седьмой иностранец, живущий в Польше.

В материале издания утверждается, что Польша испытывает потребность в трудовых мигрантах из-за продолжающегося старения населения. Поэтому приток иностранцев позволяет поддерживать поступление социальных взносов.

Иммигранты моложе, чем в среднем польское общество, что важно для рынка труда. По данным Главного статистического управления (GUS) на конец 2023 года, средний возраст иностранца, работающего в Польше, составил 37,8 года, в то время как среди работающих граждан Польши этот показатель достигает 42,8 года.

Однако GUS обращает внимание, что в Украине и Беларуси — странах, жители которых традиционно иммигрировали в Польшу, — население также начинает стареть. Поэтому в будущем всё больше иммигрантов будет приезжать в Польшу из стран, расположенных дальше, но с более молодым населением.

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