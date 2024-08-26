Лукашенко принял новшества для мобильных операторов

Лукашенко принял новшества для мобильных операторов3
- 26.08.2024, 17:28
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Появится специальный тарифный план.
В Беларуси вводят базовый социальный тариф на мобильную связь для населения. Его стоимость будет находиться под контролем государства. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Для мобильных операторов есть и другие новшества.
- Сотовые операторы в обязательном порядке должны будут направлять часть прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих объектов и иные меры по развитию сетей сотовой связи, что позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала, — сообщает пресс-служба диктатора.