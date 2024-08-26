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Лукашенко принял новшества для мобильных операторов

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  • 26.08.2024, 17:28
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Лукашенко принял новшества для мобильных операторов

Появится специальный тарифный план.

В Беларуси вводят базовый социальный тариф на мобильную связь для населения. Его стоимость будет находиться под контролем государства. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Для мобильных операторов есть и другие новшества.

- Сотовые операторы в обязательном порядке должны будут направлять часть прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих объектов и иные меры по развитию сетей сотовой связи, что позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала, — сообщает пресс-служба диктатора.

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