Лукашенко принял новшества для мобильных операторов 3 26.08.2024, 17:28

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Появится специальный тарифный план.

В Беларуси вводят базовый социальный тариф на мобильную связь для населения. Его стоимость будет находиться под контролем государства. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Для мобильных операторов есть и другие новшества.

- Сотовые операторы в обязательном порядке должны будут направлять часть прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих объектов и иные меры по развитию сетей сотовой связи, что позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала, — сообщает пресс-служба диктатора.

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