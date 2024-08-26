«Россияне выгребли все висяки» 2 26.08.2024, 17:43

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Что происходит на автомобильном рынке Беларуси после введения новых санкций.

Беларусь теряет статус хаба. На авторынке «Малиновка» в Минске с месяц назад начали появляться пустые места, хотя до ограничений такого не было, пишет «Наша Нива».

Прошло около двух месяцев, как из Европы в Беларусь нельзя легально вывезти автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, гибриды и электромобили. Из-за новых ограничений цены на подсанкционные автомобили выросли, а выбор сократился.

«Продавцы, которые успели ввезти в Беларусь машины с объемом двигателя больше 1,9 литра, сейчас, как правило, не готовы делать скидки. Некоторые даже переписали ценники, когда поняли, что новых поставок уже не будет», — говорит перегонщик.

По его словам, машины из Европы через Турцию в Беларусь если и везут, то это, как правило, те автомобили, которые купили в Европе еще до ограничений, но не успели вывезти.

«Доставка альтернативными маршрутами — дорогостоящая и довольно опасная затея. Цена машины возрастает минимум на 5-7 тысяч евро.

Плюс возникают дополнительные трудности при покупке, так как многие фирмы-прокладки, которые до введения ограничений перепродавали машины на Беларусь, не хотят связываться с подобными схемами, так как опасаются последствий», — говорит собеседник.

Белорусские перегонщики россиянам больше не нужны?

Доставка машин из Европы в Беларусь через Турцию и Грузию не получила большой популярности в том числе из-за того, что их сейчас проще доставлять сразу в Россию.

«Большая часть машин премиального сегмента перепродавалась на Россию. Поэтому нет особого смысла доставлять их альтернативным путем в Беларусь, чтобы потом из Беларуси доставлять в Россию», — объясняет перегонщик.

По его словам, россияне сейчас возят дорогие машины из Европы без помощи белорусов. Их заменили граждане Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана или Армении.

Подсанкционные авто в дефиците

Из-за того, что авто с объемом двигателя больше 1,9 литра сейчас почти не попадают в Беларусь, на рынке начал наблюдаться их дефицит.

«На авторынке «Малиновка» с месяц назад начали появляться пустые места, хотя до ограничений такого не было. Россияне не останавливались ехать к нам за машиной. В результате они быстро выгребли все «висяки», которые люди долго не могли продать».

Бизнесмен считает, что большая часть свежепригнанных «подсанкционных» машин, которые успели привезти в Беларусь до введения ограничений, уже проданы.

«Сейчас среди машин с моторами больше 1,9 литра в основном остались варианты после серьезных ДТП или со скрученным пробегом. Еще одна категория — машины с настолько завышенным прайсом, что они просто не интересны покупателям и перекупам из России.

Если в продажу попадает достойный вариант по адекватной цене, то он быстро продается», — уверяет перегонщик.

Мужчина отмечает, что все эти изменения в первую очередь коснулись именно тех, кто специализировался на пригоне дорогих машин.

«Те, кто работал в «народном» сегменте (авто стоимостью от 10 до 20 тысяч долларов), пострадали меньше. Машины из Европы продолжают пригонять, но только относительно дешевые и с объемом до 1,9 литра. Также привозят довольно много «непроходных» машин (старше 5 лет).

Десятилетки в основном пользуются спросом именно среди белорусских покупателей. В таком сегменте все стабильно, потому что наши люди нуждаются в таких авто».

Также собеседник отмечает, что после введения новых ограничений некоторые игроки начинают выходить из автопригонного бизнеса.

«Тем, кто занимался машинами за 50-100 тысяч, не интересно пригонять свежие малолитражки или 10-летки из Литвы. На них можно заработать 1000, максимум 1500 долларов, а на премиальных авто они зарабатывали по 5-10 тысяч с машины», — признается мужчина.

Из Штатов через Грузию

Собеседник, который занимается продажей машин из Штатов, также отмечает, что выбор машин немного уменьшился, потому что многие машины застряли в Клайпеде, а старые запасы понемногу раскупались.

Мужчина считает, что доставлять машины через Грузию не так выгодно, как это было в случае с Литвой.

Перегонщик считает, что за подсанкционными авто из Штатов россияне теперь будут ездить охотнее в Грузию, чем в Беларусь.

«Грузины в отличие от белорусов останутся в выигрыше. Сейчас весь трафик машин с объемом двигателя больше 1,9 литра идет через их страну. Поэтому россияне, по крайней мере по подсанкционным машинам, будут вынуждены переключиться на Грузию».

Собеседник уверен, что в Грузии найдется много желающих подзаработать на этом, хотя формально Грузия еще летом 2023 года запретила реэкспорт в Россию и Беларусь транспортных средств, импортируемых из США.

Поэтому в подобных схемах не обойтись без участия помощников из таких стран, как Азербайджан, Кыргызстан или Казахстан.

Через Литву, а значит и через Беларусь, из США продолжат доставлять только машины с объемом двигателя до 1,9 литра. А это, опять же, — явно не премиум-сегмент.

Похоже, что из-за новых санкций ЕС Беларусь потеряет статус хаба на пути санкционных авто из Европы и США в Россию. Наиболее вероятно, что эту роль, хотя и в меньшей степени, теперь будет выполнять Грузия.

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