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Украинская рота «Ахиллес» показала видео уничтожения российского «Града» в Белгородской области

  • 26.08.2024, 17:55
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Украинская рота «Ахиллес» показала видео уничтожения российского «Града» в Белгородской области

С помощью беспилотника.

Украинская бригада ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» уничтожила российский БМ-21 «Град» в Белгородской области, сообщает «СтратКом ВСУ».

Отмечается, что российский «Град» наносил удары по Харьковской области. Однако он был уничтожен с помощью беспилотника.

На видео показано, как дрон попадает прямо во враждебную цель. Это сделали бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

БМ-21 «Град» - это советская реактивная система залпового огня (РСЗО), которая стала одной из самых известных и массовых в мире. Принятая на вооружение в 1963 году она использует 122-мм реактивные снаряды и установлена на шасси грузового автомобиля Урал-375 или других аналогичных шасси.

Система состоит из пусковой установки с 40 направляющими, из которых за короткое время могут быть выпущены до 40 реактивных снарядов.

Россия активно использует БМ-21 «Град» на войне в Украине.

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