Усик передумал баллотироваться на пост президента Украины 1 26.08.2024, 18:06

Абсолютный чемпион мира по боксу заявлял о президентских амбициях в июле 2023 года.

Украинский боксер Александр Усик передумал баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Video NV.

«Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — сказал боксер.

В июле 2023 года Усик рассказал о планах баллотироваться на пост президента Украины. «Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — сказал он.

Усик в мае 2024 года победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Реванш запланирован на декабрь. После Усик планирует вернуться в первый тяжелый вес. На его счету победы во всех 22 боях.

Президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, но их не назначили из-за военного положения в стране. Действующим президентом остается Владимир Зеленский.

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