Минчанка выбросила бутылку вина с 15 этажа и попала в машину

Минчанка выбросила бутылку вина с 15 этажа и попала в машину1
- 26.08.2024, 18:12
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Белоруска загрустила из-за парня.
Минчанку будут судить за выброшенную из грусти бутылку вина. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию позвонил автовладелец, обнаруживший утром на своем «Ситроене» повреждения и осколки бутылочного стекла. Оперативники быстро установили, что бутылку выбросила из окна проживающая в доме 21-летняя минчанка.
Как выяснилось, накануне вечером она пила алкоголь вместе со своим парнем. А когда тот ушел домой, поднялась на 15-й этаж на общий балкон, где продолжила пить. Потом уже около 05.00 утра минчанка загрустила и выбросила бутылку вина вниз.
— У автомобиля повреждены кузов и лобовое стекло. Ущерб составил 300 белорусских рублей, — прокомментировали в ГУВД.
Фигурантку задержали, она во всем созналась, и добавила, что бросила бутылку в окно, потому что ей стало грустно. Минчанку будут судить за хулиганство. Еще ей предстоит возместить потерпевшему ущерб.