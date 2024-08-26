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Минчанка выбросила бутылку вина с 15 этажа и попала в машину

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  • 26.08.2024, 18:12
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Минчанка выбросила бутылку вина с 15 этажа и попала в машину

Белоруска загрустила из-за парня.

Минчанку будут судить за выброшенную из грусти бутылку вина. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию позвонил автовладелец, обнаруживший утром на своем «Ситроене» повреждения и осколки бутылочного стекла. Оперативники быстро установили, что бутылку выбросила из окна проживающая в доме 21-летняя минчанка.

Как выяснилось, накануне вечером она пила алкоголь вместе со своим парнем. А когда тот ушел домой, поднялась на 15-й этаж на общий балкон, где продолжила пить. Потом уже около 05.00 утра минчанка загрустила и выбросила бутылку вина вниз.

— У автомобиля повреждены кузов и лобовое стекло. Ущерб составил 300 белорусских рублей, — прокомментировали в ГУВД.

Фигурантку задержали, она во всем созналась, и добавила, что бросила бутылку в окно, потому что ей стало грустно. Минчанку будут судить за хулиганство. Еще ей предстоит возместить потерпевшему ущерб.

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