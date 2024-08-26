Директор минской фирмы брал с партнеров стопроцентную предоплату и тратил на себя
- 26.08.2024, 18:19
«Освоил» более 820 тысяч рублей.
Минчанин обманул семь предприятий на 820 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Минска. Он брал предоплату и тратил деньги на себя, в итоге суд решил отправить мужчину в колонию.
В Минске судили 44-летнего местного жителя по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Минчанин был руководителем фирмы и с 27 января по 22 марта 2024 года обманом завладел деньгами семи беларусских предприятий на общую сумму свыше 820 тысяч рублей.
«В частности, мужчина заключал с организациями договоры на поставку различного рода товаров, например, мясной продукции, оборудования, на условиях преимущественно стопроцентной предоплаты. При этом он изначально не намеревался и не имел реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства», — рассказали в прокуратуре.
На суде мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Ущерб не возместил — сказал, что все деньги истратил на личные нужды.
Суд Фрунзенского района Минска по ч.4 ст. 209 УК назначил мужчине 5 лет колонии усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин (12 тысяч рублей).
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.