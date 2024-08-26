Арина Соболенко занимает вторую строчку в обновленном рейтинге WTA
- 26.08.2024, 18:33
Виктория Азаренко находится на 20-м месте.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила вторую строчку в рейтинге WTA. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.
Белоруска Соболенко сохранила вторую строчку в рейтинге WTA, у нее 5876 баллов. Что касается Виктории Азаренко, то она находится на 20-м месте. У нее 2266 заработанных очков. Еще одна белоруска Александра Саснович в обновленном рейтинге опустилась до 107-го места. Лидером рейтинга WTA остается польская теннисистка Ига Свентек. Третье место занимает теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.
Напомним, что белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла престижный турнир в Цинциннати.