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Арина Соболенко занимает вторую строчку в обновленном рейтинге WTA

  • 26.08.2024, 18:33
Арина Соболенко занимает вторую строчку в обновленном рейтинге WTA
Арина Соболенко

Виктория Азаренко находится на 20-м месте.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила вторую строчку в рейтинге WTA. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Белоруска Соболенко сохранила вторую строчку в рейтинге WTA, у нее 5876 баллов. Что касается Виктории Азаренко, то она находится на 20-м месте. У нее 2266 заработанных очков. Еще одна белоруска Александра Саснович в обновленном рейтинге опустилась до 107-го места. Лидером рейтинга WTA остается польская теннисистка Ига Свентек. Третье место занимает теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.

Напомним, что белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла престижный турнир в Цинциннати.

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