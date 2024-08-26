Металлургическая империя российского миллиардера Потанина оказалась на краю финансовой пропасти 5 26.08.2024, 18:40

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Владимир Потанин

«Норникель» столкнулся с невозможностью продавать металл за рубеж.

Российский горнометаллургический холдинг «Норникель» — крупнейший в РФ производитель платины, палладия и никеля — столкнулся с невозможностью продавать металл за рубеж и получать за него деньги от клиентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием конференц-звонка, который компаний провела для инвесторов.

В отчетности за первое полугодие принадлежащий миллиардеру Владимиру Потанину «Норникель» сообщил о резком увеличении оборотного капитала — на 20%, до $3,7 млрд. Этот рост — на $600 млн за 6 месяцев — отражает накопленние нераспроданной продукции и недополученные компанией платежи, сообщили источники «Интерфакса».

По словам одного из них, руководство «Норникеля» на звонке описывало ситуацию как «идеальный шторм»: на проблемы с проведением платежей наложился рост процентных ставок по кредитам, а также падение цен на металлы. К примеру, никель за последний год подешевел на 18%, а палладий — на 23%.

По итогам полугодия чистая прибыль «Норникеля» упала на 22%, до $829 млн; EBITDA — на 30% до $2,35 млрд, а по денежным потокам компания и вовсе стала убыточной: поступления на счета оказались меньше оттока на $159 млн. Чтобы покрыть этот кассовый разрыв, «Норникель» был вынужден резко увеличить долг (на $1,4 млрд за полгода), а также начать тратить запасы наличных на счетах, следует из его отчетности. Так, денежные средства и их эквиваленты у компании за полугодие сократились с $2,139 млрд до $1,903 млрд.

По словам источников «Интерфакса», топ-менеджеры «Норникеля» заверили инвесторов, что во второй половине года запасы нераспроданной продукции со складов будут реализованы, а денежный поток станет положительным. В то же время они признали, что во многом развитие ситуации зависит от Китая: Азия стала крупнейшим рынком сбыта «Норникеля», а ее доля в продажах достигла 52%.

Сможет ли «Норникель» решить свои проблемы остается неясным: на прошлой неделе США ввели новые санкции против его ключевых дочерних предприятий, а это значит, что ситуация с логистикой и денежными транзакциями может ухудшиться, предупреждает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов.

В «черные списки» американского Минфина с запретом на любые операции и блокировкой всех активов были внесены главный, Заполярный филиал «Норникеля», а также Быстринский ГОК, продукцию которого планировали отгружать в Китай. В апреле санкции против никеля российского происхождения ввели США и Британия.

«Норникель» столкнулся с «неблагоприятными внешними условиями», которые оказали «давление на бизнес», заявил в пятницу, комментируя отчетность Потанин.

«Падение цен на никель и палладий, сложности с логистикой в Красном море, а также возросшие затруднения с трансграничными платежами крайне негативно отразились на нашей выручке, рентабельности и свободном денежном потоке», — пожаловался бизнесмен.

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