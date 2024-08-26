Минский ресторан предложил отужинать на поле «Динамо» за 390 рублей

Минский ресторан предложил отужинать на поле «Динамо» за 390 рублей6
- 26.08.2024, 18:47
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Cколько людей собирается на мероприятие.
Пару дней назад ресторан 1884 D’Europe, который работает при гостинице «Европа», предложил минчанам необычную гастрономическую активность: отужинать прямо в центре поля стадиона «Динамо».
Да, устроить что-то подобное на «Динамо» можно давно: но администрация стадиона раньше предлагала по согласованию пустить за столик на газоне вас и вашу вторую половинку (или компанию друзей). Сейчас же речь идет о полноценном ресторанном вечере — наслаждаться им под живую музыку и при свечах, кроме вас, будут и другие посетители. Пройдет мероприятие 1 сентября.
А вот меню вечера:
Цена такого ужина не то что кусается, а прямо-таки вгрызается во все мягкие места кошелька: 390 рублей за столик на двоих. Решили узнать, насколько много людей собирается прийти на мероприятие.
«На самом деле почти все места разобрали уже в первый день после рекламы у блогеров. Потом кто-то успел отказаться. В целом попасть на ужин пока еще реально, свободные столики есть. Всего же на стадионе их будет около тридцати», — рассказали журналисту Onlíner организаторы.