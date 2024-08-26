Минский ресторан предложил отужинать на поле «Динамо» за 390 рублей 6 26.08.2024, 18:47

1,590

Cколько людей собирается на мероприятие.

Пару дней назад ресторан 1884 D’Europe, который работает при гостинице «Европа», предложил минчанам необычную гастрономическую активность: отужинать прямо в центре поля стадиона «Динамо».

Да, устроить что-то подобное на «Динамо» можно давно: но администрация стадиона раньше предлагала по согласованию пустить за столик на газоне вас и вашу вторую половинку (или компанию друзей). Сейчас же речь идет о полноценном ресторанном вечере — наслаждаться им под живую музыку и при свечах, кроме вас, будут и другие посетители. Пройдет мероприятие 1 сентября.

А вот меню вечера:

Цена такого ужина не то что кусается, а прямо-таки вгрызается во все мягкие места кошелька: 390 рублей за столик на двоих. Решили узнать, насколько много людей собирается прийти на мероприятие.

«На самом деле почти все места разобрали уже в первый день после рекламы у блогеров. Потом кто-то успел отказаться. В целом попасть на ужин пока еще реально, свободные столики есть. Всего же на стадионе их будет около тридцати», — рассказали журналисту Onlíner организаторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com