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Минский ресторан предложил отужинать на поле «Динамо» за 390 рублей

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  • 26.08.2024, 18:47
  • 1,590
Минский ресторан предложил отужинать на поле «Динамо» за 390 рублей

Cколько людей собирается на мероприятие.

Пару дней назад ресторан 1884 D’Europe, который работает при гостинице «Европа», предложил минчанам необычную гастрономическую активность: отужинать прямо в центре поля стадиона «Динамо».

Да, устроить что-то подобное на «Динамо» можно давно: но администрация стадиона раньше предлагала по согласованию пустить за столик на газоне вас и вашу вторую половинку (или компанию друзей). Сейчас же речь идет о полноценном ресторанном вечере — наслаждаться им под живую музыку и при свечах, кроме вас, будут и другие посетители. Пройдет мероприятие 1 сентября.

А вот меню вечера:

Цена такого ужина не то что кусается, а прямо-таки вгрызается во все мягкие места кошелька: 390 рублей за столик на двоих. Решили узнать, насколько много людей собирается прийти на мероприятие.

«На самом деле почти все места разобрали уже в первый день после рекламы у блогеров. Потом кто-то успел отказаться. В целом попасть на ужин пока еще реально, свободные столики есть. Всего же на стадионе их будет около тридцати», — рассказали журналисту Onlíner организаторы.

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