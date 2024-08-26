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Трамп поставил под сомнение свое участие в дебатах с Харрис

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  • 26.08.2024, 19:04
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Трамп поставил под сомнение свое участие в дебатах с Харрис
Дональд Трамп

Кандидата в президенты США от Республиканской партии не устраивает телеканал ABC News.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что может проигнорировать дебаты с Камалой Харрис на телеканале ABC News 10 сентября.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Экс-президент США рассказал, как посмотрел на «ФЕЙКОВОМ ABC NEWS», как утверждает, «бессмысленное и предвзятое интервью».

«И мне интересно, почему я должен участвовать в дебатах против Камалы Харрис на этом канале?» – добавил он.

Дебаты 10 сентября – единственные, которые официально согласовали кампании Трампа и Харрис, кандидата в президенты от Демократической партии. Ранее экс-президент США также ставил под сомнение участие в дебатах.

Демократка также согласилась на второй раунд дебатов с экс-президентом в октябре, но Трамп пока не подтверждал своего участия в них.

Рейтинг одобрения Камалы Харрис в последние недели растет, зато Трампу пока не удается улучшить свои позиции.

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