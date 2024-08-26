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В Минске завершился Всебелорусский крестный ход

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  • 26.08.2024, 19:12
В Минске завершился Всебелорусский крестный ход

Верующие за девять дней преодолели путь более чем в 250 километров.

Огромную процессию могли наблюдать минчане утром 26 августа. Огромное число людей прошлись по Немиге, а колонна растянулась на несколько сотен метров, передает корреспондент Tochka.by.

Вся процессия направлялась к Свято-Духову кафедральному собору, ведь это Всебелорусский крестный ход прибыл в Минск.

Всего им удалось посетить свыше двух десятков храмов страны.

Заключительный участок пути паломники прошли от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору, где прошла соборная Божественная литургия.

Ее возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин.

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