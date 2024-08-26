«И вот для чего возле жилых домов это ночью?» 3 26.08.2024, 19:29

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Минчанку возмутил говорящий светофор недалеко от дома.

В Минске на одной из улиц появился светофор, который из динамиков дает голосовые рекомендации участникам дорожного движения — пешеходам и водителям. В итоге горожанка возмутилась ночными «советами» неизвестно кому. Она сняла светофор на видео и выложила в Tik Tok — оказалось, есть и другая недовольная, которая «чуть заикой не осталась», пишет «Зеркало».

По словам минчанки, светофор поставили «под окнами», он работает с 18.00 до 6.00 и при этом «разные советы раздает по ночам спящим людям». В ролике женщины слышно как звучит рекомендация: «При переходе проезжей части держите ребенка за руку». Видео с 25 августа за день набрало полсотни тысяч просмотров.

Автор ролика рассказала в комментариях, что светофор «в промежутках между разговорами тюкает», видео она сняла в пять утра. «Это просто жесть, эхо ночью, кажется, что он у меня в квартире орет. И вот для чего возле жилых домов это ночью? Вторую ночь глаз дергается», — утверждает она.

Самый популярный комментарий такой: «Сегодня на велике ехала, стала на светофоре, а голос с небес как заорет — не останавливайтесь! Я чуть на красный не рванула! Велик уронила… На проезжей части при переходе дороги! Чуть заикой не осталась. Жуть».

Второй по популярности комментарий объясняет работу светофора чьей-то ленью: «У нас такой же, после 18.00 он замолкает на ночь. Просто кому-то лень настроить».

Другие комментаторы отмечали, что так можно «испугаться незнавши», и посчитали, что с таким светофором можно сойти с ума. Автор им отвечала, что сама сначала «не поняла, что это и откуда, но готова была это разорвать в пять утра».

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