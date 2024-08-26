В Минске мусоровозу оторвало кабину после столкновения с фурой
- 26.08.2024, 19:54
Фотофакт.
ДТП произошло сегодня утром на Смиловичском тракте: там столкнулись мусоровоз МАЗ и автопоезд с тягачом DAF.
50-летний водитель мусоровоза врезался в стоящий автопоезд. От удара у МАЗа оборвалась кабина. Она перевернулась на проезжую часть.
Водитель мусоровоза с телесными повреждениями был доставлен в больницу.
В результате ДТП на какое-то время было парализовано движение транспорта, включая общественный.