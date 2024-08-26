Китай и Саудовская Аравия ударили по промышленности РФ 26.08.2024, 20:06

Прекратили поставки изоцианатов.

Китайский химический гигант Wanhua Chemical Group и компания из Саудовской Аравии Sadara Chemical прекратили поставки в Россию изоцианатов (MDI) — химического продукта, который широко используется в автомобильной промышленности, строительстве, производстве бытовой техники и других отраслях. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Россия на 100% зависит от импортных поставок MDI. Запрет на поставки изоцианатов в РФ вошел в 14-й пакет санкций Евросоюза, после чего компании из ЕС, США и Японии прекратили экспорт этого химического продукта.

Особенностью MDI является очень короткий срок его хранения, что делает практически невозможным более продолжительные во времени поставки через посредников из третьих стран, которые помогают РФ обходить санкции. В России осталось запасов изоцианатов максимум на два месяца.

Запуск собственного производства MDI был включен в программу промышленного развития РФ еще в 2014 году, но за 10 лет не было построено ни одного полноценного завода. Российским компаниям было удобнее, быстрее и дешевле покупать проверенные и качественные MDI за рубежом.

После отказа Китая и Саудовской Аравии экспортировать MDI в РФ 20 крупнейших предстателей российского автопрома, строительных компаний и производителей бытовой техники написали совместное письмо в правительство с просьбой принять срочные меры.

"Это решение стало шоком для отрасли, поскольку, учитывая ограниченность ресурсов участников рынка и ограниченный срок годности MDI, сохранение такого положения дел в течение следующих нескольких месяцев будет сопряжено с риском остановки производства и банкротства предприятий", — цитирует издание выдержку из письма руководителей российских компаний.

В письме представители промышленных предприятий просят Кремль срочно решить проблему «на всех уровнях взаимодействия» с Китаем, а также помочь достичь соглашения с Саудовской Аравией.

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