Белорусы раскупили все билеты на первый домашний матч минского «Динамо» в КХЛ 3 26.08.2024, 20:18

Хоккейный поединок пройдет 5 сентября на «Минск-Арене».

Все билеты проданы на первый домашний матч хоккеистов «Динамо-Минск» 5 сентября в «Минск-Арене». Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

В сообщении сказано, что билеты на первый домашний матч минского «Динамо» в «Минск-Арене», который состоится 5 сентября, были проданы.

В первом домашнем матче хоккеисты сыграют против «Амура» из Хабаровска.

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