Белорусы раскупили все билеты на первый домашний матч минского «Динамо» в КХЛ

Белорусы раскупили все билеты на первый домашний матч минского «Динамо» в КХЛ3
- 26.08.2024, 20:18
Хоккейный поединок пройдет 5 сентября на «Минск-Арене».
Все билеты проданы на первый домашний матч хоккеистов «Динамо-Минск» 5 сентября в «Минск-Арене». Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
В сообщении сказано, что билеты на первый домашний матч минского «Динамо» в «Минск-Арене», который состоится 5 сентября, были проданы.
В первом домашнем матче хоккеисты сыграют против «Амура» из Хабаровска.