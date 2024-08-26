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Белорусу заменили часть бедренной кости титановым 3D-имплантом

  • 26.08.2024, 20:30
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Белорусу заменили часть бедренной кости титановым 3D-имплантом

Уникальную операцию провели в Витебске.

Уникальную операцию по замене части бедра 3D-имплантом провели витебские медики. До этого пациент долго лечился в Орше, а в областном центре провел около полугода, пишет БелТА.

Титановый 3D-имплант устанавливали 45-летнему пациенту с большим дефектом бедренной кости. Около двух лет назад мужчина получил тяжелый перелом бедра. Он долго лечился в Орше, а в январе 2024-го его перевели в Витебскую областную клиническую больницу.

«У пациента были осложнения в виде остеомиелита бедренной кости. Ему сделан ряд операций в несколько этапов — около семи вмешательств. Первым этапом мы санировали остеомиелитический очаг и удаляли металлоконструкцию. Это был длительный период, так как нужно было купировать инфекционный процесс левого бедра», — пояснил заведующий отделением гнойной хирургии ВОКБ Александр Глыздов.

Финальную операцию выполнили в конце июля, разрабатывали ее совместно с коллегами из 6-й городской клинической больницы Минска при участии витебского медуниверситета. Вылечить заболевание имеющимися на тот момент методами не представлялось возможным.

Сертифицированный 12-сантиметровый титановый имплант изготовили на 3D-принтере в Минске.

Как отметил Александр Глыздов, имплант таких размеров для замещения дефекта бедренной кости в условиях остеомиелита в Витебске применили впервые.

Пациент уже идет на поправку. Под присмотром специалистов он учится заново ходить. Выписывать мужчину не торопятся — об этом можно будет говорить, когда он восстановится и сможет перейти на костыли либо на трость.

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