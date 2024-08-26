Герои Украины получат жилье от государства

Герои Украины получат жилье от государства1
- 26.08.2024, 20:42
Владимир Зеленский подписал указ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание «Герой Украины».
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на указ президента Украины.
Согласно документу, устав звания «Герой Украины» дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что «лицам, которым присвоено звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» может предоставляться одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий".
Отмечается также, что при присвоении звания «Герой Украины» с удостоением ордена «Золотая Звезда» посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено упомянутое звание, одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания их на учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Указанная помощь предоставляется внутри установленных норм обеспечения жильем из Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.