Герои Украины получат жилье от государства 1 26.08.2024, 20:42

Владимир Зеленский подписал указ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание «Герой Украины».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на указ президента Украины.

Согласно документу, устав звания «Герой Украины» дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что «лицам, которым присвоено звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» может предоставляться одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий".

Отмечается также, что при присвоении звания «Герой Украины» с удостоением ордена «Золотая Звезда» посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено упомянутое звание, одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания их на учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Указанная помощь предоставляется внутри установленных норм обеспечения жильем из Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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