В Австралии разрешили игнорировать начальство в нерабочее время 26.08.2024, 20:54

Цель закона — создать четкие границы между рабочим и личным временем.

В Австралии с 26 августа вступил в силу закон, дающий работникам право на «отключение» — возможность не отвечать на звонки, электронные письма и сообщения от своих работодателей в нерабочее время. Это новое законодательство распространяется на компании среднего и крупного бизнеса, а с 26 августа 2025 года начнет действовать и для малых предприятий с численностью сотрудников менее 15 человек. Цель закона — создать четкие границы между рабочим и личным временем, чтобы предотвратить выгорание и улучшить качество жизни австралийцев.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что новый закон нужен для того, чтобы люди, не получающие зарплату круглосуточно, не были вынуждены работать в таком режиме. Тем не менее закон предусматривает некоторые исключения. Суд может разрешить контакты с работодателем в нерабочее время, если это необходимо, например, для решения срочных вопросов, связанных с работой, и если работнику будет компенсирован этот труд.

В случае возникновения споров между работником и работодателем на почве контактов в нерабочее время спорные вопросы будет решать специальная комиссия (Fair Work Commission, FWC). Эта организация может вынести предписание компании прекратить попытки связаться с сотрудником или запретить принимать против него дисциплинарные меры за отказ от ответа. Если же FWC сочтет отказ работника от контакта необоснованным, его могут обязать отвечать на звонки или сообщения. В случае нарушения закона FWC имеет право наложить штраф на работника в размере до $12 764 или на компанию — до $63 694.

По данным Австралийского института, в прошлом году австралийцы в среднем отработали 281 час сверхурочно, что подчеркивает актуальность принятия нового закона. Австралия стала одной из первых стран за пределами Европы и Латинской Америки, принявшей подобное законодательство. Франция была первой в этом направлении, введя закон о праве на «отключение» еще в 2017 году, за ней последовали Испания, Италия и некоторые другие страны.

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